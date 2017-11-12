CİZRESPOR 2 - KOCAELİSPOR 0

Cizrespor 2 - Kocaelispor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Cizrespor ile Kocaelispor Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Cizrespor 2-0 kazandı.
Cizrespor: Serkan İpek, Erhan Eren, Volkan Zemen, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Sami İzcican (78' Hakan Sayar), Gökhan Ünver (69' Gökhan Aşikar), Önder Karaboğa, Mazlum Öndil, Vedat Aydın (88' Mehmet Batuhan Şenel), Hurşut Meriç (90' Cihan Kasımoğlu)
Teknik Direktör: İsmail Batur
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Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Fatih Adıgüzel (79' Onur Kandöken), Kerem Yıldırım (46' Mert Yavuz), Hamza Mutlu, Özgür Sürekçi, Burak Süleyman, Ali Keten, Gökdeniz Bayrakdar (69' Mehmet Avcı), Sefa Narin
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Mustafa Çavuş, Caner Kurt, Hakan Ergin
Goller: DK 56: Volkan Zemen (Cizrespor), DK 59: Vedat Aydın (Cizrespor)
Sarı Kartlar: DK 32: Fatih Adıgüzel (Kocaelispor), DK 44: Kadir Öğe (Kocaelispor), DK 90: Sefa Narin (Kocaelispor)
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