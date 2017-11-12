Karacabey Birlik 1 - Aydınspor 1923 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARACABEY BİRLİK 1 - AYDINSPOR 1923 1

Karacabey Birlik 1 - Aydınspor 1923 1

TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Karacabey Birlik ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

221 Okunma

Karacabey Birlik 1 - Aydınspor 1923 1

TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Karacabey Birlik ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, Fatih Gültekin (79' Bartu Çevik), İlyas Akan, İmam Almas, Bünyamin Kasal, Ozan Solak (52' Emre Akdağ), Ali Serin, Yasin Tosun, Ahmet Özdemir (57' Oğuzhan Yılmaz), Ömer Faruk Gümüş, Yusuf Efil

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Aydınspor 1923: Timur Çakıroğulları, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Emre Yıldırım, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak (90' Çağlayan Menderes), Osman Berk Kınlı (90' Tuncay Kılıç), Artun Kütükçü, Yusuf Yıldırım (71' Tuncay Öndel), Habib Uzun

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Hakem: Alper Oran, Ahmet Eken, Ahmet Gökhan Bal, Tunç Özdemir

Goller: DK 50: İsmail Hacıhafızoğlu (Aydınspor 1923), DK 64: Ali Serin (Karacabey Birlik )

﻿

2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Karacabey Birlik - Aydınspor 1923 maç kadroları belli oldu...
Futbolda haftanın programı
Aydınspor 1923 1 - Kızılcabölükspor 1
Şanlıurfa K.Bel. 0 - Karacabey Birlik 0
Aydınspor 1923 - Kızılcabölükspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿