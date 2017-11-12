KARACABEY BİRLİK 1 - AYDINSPOR 1923 1

Karacabey Birlik 1 - Aydınspor 1923 1
TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Karacabey Birlik ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, Fatih Gültekin (79' Bartu Çevik), İlyas Akan, İmam Almas, Bünyamin Kasal, Ozan Solak (52' Emre Akdağ), Ali Serin, Yasin Tosun, Ahmet Özdemir (57' Oğuzhan Yılmaz), Ömer Faruk Gümüş, Yusuf Efil
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
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Aydınspor 1923: Timur Çakıroğulları, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Emre Yıldırım, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak (90' Çağlayan Menderes), Osman Berk Kınlı (90' Tuncay Kılıç), Artun Kütükçü, Yusuf Yıldırım (71' Tuncay Öndel), Habib Uzun
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Oran, Ahmet Eken, Ahmet Gökhan Bal, Tunç Özdemir
Goller: DK 50: İsmail Hacıhafızoğlu (Aydınspor 1923), DK 64: Ali Serin (Karacabey Birlik )
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