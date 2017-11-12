K.ERCİYESSPOR 1 - YEŞİL BURSA 1

K.Erciyesspor 1 - Yeşil Bursa 1
TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında K.Erciyesspor ile Yeşil Bursa Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
K.Erciyesspor: Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Talha Çoban, Osman Türkmen, Furkan Ulus (46' Batu Han Hidayetoğlu), Muhammed Yasin Turgutalp, Yakup Can Yazgan, Selim Başev (79' Emre Tunahan Gürbüz), Ömer Faruk Kılıç (74' Seyfettin Yesügey), Göktuğ Berathan Şeker
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
Haberleri İstatistikleri
Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Metehan Çakal, Kadir Turhan, Ömer Gökali (46' Ogün Bayrak), Mustafa Emre Can, Yücel Yıldırım (30' Kenan Uz), Ömer Gür, Burak Şahin (76' Furkan Emre Ünver), Ömer Çoban, Samet Taş, Ozan Karabacak
Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Şükrü Közcü, Nurettin Çiçek, İsmail Emre, Cem Balo
Goller: DK 3: Samet Taş (Yeşil Bursa), DK 90: Muhammed Yasin Turgutalp (K.Erciyesspor)
Sarı Kartlar: DK 13: Kadir Turhan (Yeşil Bursa), DK 32: Osman Türkmen (K.Erciyesspor), DK 64: Osman Kuş (K.Erciyesspor)
Fikstürü - Puan Durumu