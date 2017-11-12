K.Erciyesspor 1 - Yeşil Bursa 1
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K.ERCİYESSPOR 1 - YEŞİL BURSA 1

K.Erciyesspor 1 - Yeşil Bursa 1

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında K.Erciyesspor ile Yeşil Bursa Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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K.Erciyesspor 1 - Yeşil Bursa 1

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında K.Erciyesspor ile Yeşil Bursa Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

K.Erciyesspor: Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Talha Çoban, Osman Türkmen, Furkan Ulus (46' Batu Han Hidayetoğlu), Muhammed Yasin Turgutalp, Yakup Can Yazgan, Selim Başev (79' Emre Tunahan Gürbüz), Ömer Faruk Kılıç (74' Seyfettin Yesügey), Göktuğ Berathan Şeker

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Metehan Çakal, Kadir Turhan, Ömer Gökali (46' Ogün Bayrak), Mustafa Emre Can, Yücel Yıldırım (30' Kenan Uz), Ömer Gür, Burak Şahin (76' Furkan Emre Ünver), Ömer Çoban, Samet Taş, Ozan Karabacak

Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan

Hakem: Mehmet Şükrü Közcü, Nurettin Çiçek, İsmail Emre, Cem Balo

Goller: DK 3: Samet Taş (Yeşil Bursa), DK 90: Muhammed Yasin Turgutalp (K.Erciyesspor)

Sarı Kartlar: DK 13: Kadir Turhan (Yeşil Bursa), DK 32: Osman Türkmen (K.Erciyesspor), DK 64: Osman Kuş (K.Erciyesspor)

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