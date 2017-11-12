Yeni Altındağ deplasmandan 1 puan çıkardı
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YENİ ALTINDAĞ DEPLASMANDAN 1 PUAN ÇIKARDI

Yeni Altındağ deplasmandan 1 puan çıkardı

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Kemerspor 2003 ile Y.Altındağ Bel, Dr Fehmi Öncel Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kemerspor 2003 2 - Y.Altındağ Bel. 2

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Kemerspor 2003 ile Y.Altındağ Bel. Dr Fehmi Öncel Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kemerspor 2003: Ahmet Özden, Abdurrahman Ayhanoğlu, Birkan Öksüz, Deniz Ataç, Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan (55' Fikret Sevilgen), Atakan Cangöz, Ahmet Mümin Papaker, Sevcan Bıyıklı (46' Yunus Gündoğdu), Akın Akman, Lokman Erdoğan (24' Barış Sağır)

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Recep Yaşar (71' Ömer Fırat Çelik), Salih Yurt, Emrah Sürücü (82' Utku Doğan), İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Burhanettin Çakırefe (87' Fatih Özaydın)

Teknik Direktör: Celal Genç

Hakem: Ercan Hellaç, Emre Aslan, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Ömür Bozkurt

Goller: DK 3: Akın Akman (Kemerspor 2003), DK 45: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.), DK 52: Deniz Ataç (Kemerspor 2003), DK 57: Bülent Kalecikli (Y.Altındağ Bel.)

Sarı Kartlar: DK 25: Oktay Kancı (Y.Altındağ Bel.), DK 53: Utku Doğan (Y.Altındağ Bel.), DK 54: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), DK 55: İsmail Sevindi (Y.Altındağ Bel.), DK 65: Ahmet Özden (Kemerspor 2003)

Kırmızı Kartlar: DK 42: Akın Akman (Kemerspor 2003), DK 42: Oktay Kancı (Y.Altındağ Bel.)
 

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