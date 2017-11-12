Çatalca Spor 0 - Halide Edip Adıvarspor 1
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ÇATALCA SPOR 0 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1

Çatalca Spor 0 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Çatalca Spor ile Halide Edip Adıvarspor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 1-0 kazandı.

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Çatalca Spor 0 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Çatalca Spor ile Halide Edip Adıvarspor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 1-0 kazandı.

Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Serkan Urgancı, Cengizhan Koç, Eyüpcan Delibalta, Sinan Ayar (75' Deniz Bağlan), Sadık Arda Yılmaztürk, Barış Dillioğlu (90' Okan Karabulut), Sedat Debreli, Onur Berber (84' Özgür Meriç Gayretli), Ufuk Özcan

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İslam Altunkan, Serkan Yavuz, Cemal Şener, Muhammed Raşit Şahingöz (89' İbrahim Necipoğlu), Hüseyin Afkan, Emre Turan (66' Mustafa Kara), Uğur Erk (83' Mert Narin), Emre Pınar

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Hakem: Ömer Şivka, Can Öztekin, Ertunç Kaplan, Ahmet Can

Gol: DK 74: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor)

Sarı Kartlar: DK 44: Serkan Yavuz (Halide Edip Adıvarspor), DK 48: Uğur Erk (Halide Edip Adıvarspor), DK 67: Cemal Şener (Halide Edip Adıvarspor), DK 81: Onur Berber (Çatalca Spor), DK 90: Okan Karabulut (Çatalca Spor)

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