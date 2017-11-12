Afjet Afyonspor 2 - Sancaktepe Bel. 1
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AFJET AFYONSPOR 2 - SANCAKTEPE BEL. 1

Afjet Afyonspor 2 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Afjet Afyonspor ile Sancaktepe Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

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Afjet Afyonspor 2 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Afjet Afyonspor ile Sancaktepe Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, İsmet Benli, Yasin Yener, Samet Cantürk (73' Erdi Zengin), Murathan Buruş (77' Abdulkadir Kuzey), Ali Kılıç, Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç (58' Tugay Adamcıl)

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Yener Demirci (46' Alaattin Hamza Ok), Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin (56' Serhat Koruk), Süleyman Olgun, Melik Derin, Bahadır Erol, Selim Kayacı, İlker Avşar

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Osman Kozan, Ercan Aydın, Süleyman Soyutürk

Goller: DK 9: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor ), DK 31: Yener Demirci (Sancaktepe Bel.), DK 79: Abdulkadir Kuzey (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 39: İsmet Benli (Afjet Afyonspor ), DK 72: Samet Cantürk (Afjet Afyonspor ), DK 84: Recep Burak Yılmaz (Sancaktepe Bel.), DK 84: Melik Derin (Sancaktepe Bel.), DK 90: Hamza Küçükköylü (Sancaktepe Bel.), DK 90: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 90: Bahadır Erol (Sancaktepe Bel.)

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