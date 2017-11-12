TİRE 1922 SPOR 4 - DİYARBEKİRSPOR 0

Tire 1922 Spor 4 - Diyarbekirspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Tire 1922 Spor ile Diyarbekirspor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 4-0 kazandı.
Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan (72' Yunus Şimşek), Hasan Akdemir, Güner Okay (60' Tolunay Yurtseven), Orkun Dervişler, Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (75' Furkan Tuşik), Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Emrah Kiraz, Gökhan Köseoğlu, Tugay Kırcalı, Osman Bayrak, Ercüment Balıkçı, Yusuf Yağmur (75' Umut Dilek), Mehmet Özdıraz (63' Yakup Alkan), Vedat Budak, Mustafa Aydoğdu (51' Arda Havar), Aykut Çift
Teknik Direktör: Nurettin Şero
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Kaçar, Necdet Çelik, Mutlu Çiğdem, Okan Kayataş
Goller: DK 29: Güner Okay (Tire 1922 Spor), DK 75: Sefa Durmuş (Tire 1922 Spor), DK 82: Tolunay Yurtseven (Tire 1922 Spor), DK 90: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor)
Sarı Kartlar: DK 35: Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), DK 42: Orkun Dervişler (Tire 1922 Spor), DK 63: Mümin Talip Pazarlı (Tire 1922 Spor), DK 63: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), DK 87: Yunus Şimşek (Tire 1922 Spor), DK 89: Tugay Kırcalı (Diyarbekirspor)
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