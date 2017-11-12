Tire 1922 Spor 4 - Diyarbekirspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

TİRE 1922 SPOR 4 - DİYARBEKİRSPOR 0

Tire 1922 Spor 4 - Diyarbekirspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Tire 1922 Spor ile Diyarbekirspor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 4-0 kazandı.

260 Okunma

Tire 1922 Spor 4 - Diyarbekirspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Tire 1922 Spor ile Diyarbekirspor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 4-0 kazandı.

Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan (72' Yunus Şimşek), Hasan Akdemir, Güner Okay (60' Tolunay Yurtseven), Orkun Dervişler, Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (75' Furkan Tuşik), Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş

Teknik Direktör: Nihat Balan

Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Emrah Kiraz, Gökhan Köseoğlu, Tugay Kırcalı, Osman Bayrak, Ercüment Balıkçı, Yusuf Yağmur (75' Umut Dilek), Mehmet Özdıraz (63' Yakup Alkan), Vedat Budak, Mustafa Aydoğdu (51' Arda Havar), Aykut Çift

Teknik Direktör: Nurettin Şero

Hakem: Hasan Kaçar, Necdet Çelik, Mutlu Çiğdem, Okan Kayataş

Goller: DK 29: Güner Okay (Tire 1922 Spor), DK 75: Sefa Durmuş (Tire 1922 Spor), DK 82: Tolunay Yurtseven (Tire 1922 Spor), DK 90: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor)

Sarı Kartlar: DK 35: Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), DK 42: Orkun Dervişler (Tire 1922 Spor), DK 63: Mümin Talip Pazarlı (Tire 1922 Spor), DK 63: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), DK 87: Yunus Şimşek (Tire 1922 Spor), DK 89: Tugay Kırcalı (Diyarbekirspor)

﻿

2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
İşte Tire 1922 Spor - Diyarbekirspor maçında ilk 11'ler
Futbolda haftanın programı
Van BŞB 0 - Tire 1922 Spor 0
Diyarbekirspor 3 - Gölcükspor 2
Van BŞB - Tire 1922 Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿