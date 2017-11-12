A. Selçukspor 1 - Sakaryaspor 0
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A. SELÇUKSPOR 1 - SAKARYASPOR 0

A. Selçukspor 1 - Sakaryaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 12. haftasında A. Selçukspor ile Sakaryaspor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.

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A. Selçukspor 1 - Sakaryaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 12. haftasında A. Selçukspor ile Sakaryaspor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Özkan Taştemur, Alpay Koldaş, İbrahim Ak (52' Ayberk Altan), İbrahim Serdar Aydın (69' Alpay Cin), Onurcan Güler (84' Hasan Kuruçay), Emre Can Atila, Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Serdar Ümit Deniz (46' Fatih Özçelik), Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Coşkun Yılmaz (77' Murat Akın), Beykan Şimşek, Ramazan Çevik (46' Mahir Sağlık)

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Hakem: Burak Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, İlker Ayten, Lütfullah Aslan

Gol: DK 41: İbrahim Ak (A. Selçukspor)

Sarı Kartlar: DK 6: Ramazan Çevik (Sakaryaspor), DK 45: Ramazan Sal (Sakaryaspor), DK 72: Alpay Koldaş (A. Selçukspor), DK 72: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), DK 72: Ayberk Altan (A. Selçukspor), DK 77: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), DK 90: Mahir Sağlık (Sakaryaspor)

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