GÜMÜŞHANESPOR 2 - NİĞDE BELEDİYESPOR 0

Gümüşhanespor 2 - Niğde Belediyespor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 12. haftasında Gümüşhanespor ile Niğde Belediyespor Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 2-0 kazandı.
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Servan Taştan, Fırat Arıkan, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü, Musa Sinan Yılmazer (74' Berk İsmail Ünsal), Serhat Mermer (53' Tita), Kağan Söylemezgiller, Ersel Aslıyüksek (68' Ramazan Işık), Furkan Yaman
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Niğde Belediyespor: Metin Uçar, Volkan Özcan, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Volkan Geyik, Seçkin Getbay, Sefa Aksoy, Cabir Coşar, Uğur Ayhan (82' Oktay Pop), Mehmet Gürkan Öztürk (62' Emre Öztürk), Tunç Murat Behram (63' Ömer Yıldız)
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
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Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Mehmet Pekmezci, Mert Bulut, Saddam Doğu Yılmaz
Goller: DK 90: Berk İsmail Ünsal (Gümüşhanespor), DK 90: Furkan Yaman (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: DK 32: Musa Sinan Yılmazer (Gümüşhanespor), DK 68: Fırat Arıkan (Gümüşhanespor), DK 72: Hakan Çevik (Niğde Belediyespor)
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