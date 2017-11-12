E.Velimeşespor 2 - Y.Orduspor 4
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E.VELİMEŞESPOR 2 - Y.ORDUSPOR 4

E.Velimeşespor 2 - Y.Orduspor 4

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında E.Velimeşespor ile Y.Orduspor Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Y.Orduspor 4-2 kazandı.

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E.Velimeşespor 2 - Y.Orduspor 4

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında E.Velimeşespor ile Y.Orduspor Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Orduspor 4-2 kazandı.

E.Velimeşespor: Erhan Kırcı, Selçuk Baştürk, Serhat Maden, Zekeriya Kaçaroğlu, Halil İbrahim Yazğılı, İlhan Aslanoğlu (62' İsa Taştemir), Emre Karadağ, Caner Karuk (69' Gökdeniz Varol), Metehan Mimaroğlu (86' Ayhan Gençtürk), İbrahim Fatih Dilek, İlker Ataseven

Teknik Direktör: Özgür Sağlam

Y.Orduspor: Hüseyin Bilge, Emre Kara, Kerim Bölük, Hasan Tosun (79' Fatih Deniz), Safa Yıldırım, Mustafa Kayabaşı, Tuncay Fındıkçı, Deniz Boztepe (65' Fatih Arat), Turan Yılmaz, Onur Toprak (71' İlyas Barut), Serdar Karaduman

Teknik Direktör: Cahit Terzi

Hakem: Deniz Kükrek, Halil Tolgahan Demir, Mehmet Özer, Berkay Arslan

Goller: DK 3: Turan Yılmaz (Y.Orduspor), DK 53: İlker Ataseven (E.Velimeşespor), DK 63: Kerim Bölük (Y.Orduspor), DK 76: Gökdeniz Varol (E.Velimeşespor), DK 82: Turan Yılmaz (Y.Orduspor), DK 90: Turan Yılmaz (Y.Orduspor)

Sarı Kart: DK 74: Mustafa Kayabaşı (Y.Orduspor)

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