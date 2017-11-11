Fenerbahçe UEFA Kulüp Lisansı aldı
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FENERBAHÇE UEFA KULÜP LİSANSI ALDI

Fenerbahçe UEFA Kulüp Lisansı aldı

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu kararı neticesinde, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı.

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Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu kararı neticesinde, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TFF bu kararı içeren yazısını ve 'UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası'nı, bir kutlama mektubuyla kulübümüze iletti." denildi.

UEFA Lisans Sertifikası'nda ise "Fenerbahçe Futbol AŞ, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer alan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2017-2018 sezonu için lisans almaya hak kazanmıştır." ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

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