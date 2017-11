"ZAFER İÇİN HER ŞEY BAFE'DE FAZLASIYLA VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, beIN SPORTS'ta katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Kendisi ve ekibine güvenildiğini belirten Tudor, "Futbolcuya dayalı düzenin değişmesi benim aldığım bir karar, başardığım bir şey değil. Geçtiğimiz 2 sezonda başarısız giden bir Galatasaray vardı. Bir değişiklik, önemli bir değişiklik yapılması gerekiyordu." dedi.

İşte Tudor'un açıklamaları:

"Alıştığım sistemi burada uyguladık"

"Burada alışmış olduğu bir sistem uygulandı. İtalya’da da uzun zaman oynadım ve orada da bu sistem vardı. Teknik direktör, sportif direktör ve futbolcuları seyreden bir scout ekibi… Onlarla hep beraber çalışılır. En son kararı başkan verir. Benim alışmış oluğum sistemi biz burada da uyguladık. Çalışmalar geçtiğimiz sezondan itibaren başladı. 2 ay, geceli gündüzlü futbolcular seyredildi. Hep beraber birbirimizi bilgilendirerek bu çalışmaları yaptık. Böyle bir başkana sahip olduğum için de çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Seyrettiğimiz oyuncuların iyi futbolcu olması yetmiyordu. Seyrettiğimiz futbolcuların karakterli, başarıya aç futbolcular olması gerekiyordu. Getireceğimiz oyuncunun şu an kariyerindeki an önemliydi. Buraya kariyerini bitirmeye mi geliyor, oynayarak mı geliyor, oynamadan mı geliyor? Birçok kriter konuşuldu. Benim, scout ekibimizin, başkanımızın ortak iyi bir çalışmasıyla bu transferler yapıldı."

"Bazı oyuncular beklenin üzerine çıktılar"

"Transferlerde yüzde 80-90 başarı oranı verebiliriz. Benim fikrimi, anlayışımı sahada görebilmem önemli. Bunu da yeni transferlerimizde görebiliyoruz. Bazı oyuncular beklenin üzerine çıktılar, bazı oyuncular biraz daha performans verebilirler."

"Oyuncularımı motive etmek için konuşuyorum"

"Sahadaki baskıda önemli olan birinci faktör futbolcuların karakteri... Benim oynatmak istediğim futbola baktığınız zaman teknik kalite çok önemli fakat fiziksel kalite de bir o kadar önemli. Çünkü futbol konuşulduğu zaman teknik kalite konuşulur ama mutlaka fizik kalitesi öne çıkan oyuncuları da almanız gerekir. Antrenman mutlaka çok önemli. Ben bütün oyuncularımı motive etmek için konuşurum çünkü zor antrenmanlar yapıyoruz. Her zaman söylediğim bir mantık var. Ben hayatım boyunca hiçbir takımı görmedim ki hafta boyunca iyi bir şekilde çalışmamış ve hafta sonu inanılmaz bir performans göstermiş. Sonuncu ve en önemli faktör oyuncunun içindeki motivasyon. Bu motivasyonun kendi içinden gelmesi çok önemli. Biz de bu konuda çok şanslıyız. Oyunculara söylediğim bir şey var. Mesela LeBron James 7-8 saat antrenman yapıyormuş. Tenis antrenmanları, voleybol antrenmanları o şekilde uzun ve yoğun antrenmanlar. Biz burada 24 saat içinde 1 saat 15 dakika 1 buçuk saat çalışıyoruz. 7 günlük süreçte 3 antrenmanı çok yoğun şekilde geçiriyorsunuz. Tabii yeni nesil oyuncular biraz tabiri caizse şımarık olabiliyorlar. Çünkü çok ciddi paralar kazanıyorlar çok ciddi starlar var. Bu tip şeylerde o dengeyi iyi kurmanız gerekiyor. Bazı hocalar işin kolayına kaçabiliyorlar ama o zaman Pazar günleri iyi ve hazır olamıyorsunuz."

"Zafer için her şey Bafe’de fazlasıyla var"

"Gomis 11 maçta 11 gol attı. Gerçekten çok büyük sayılar. Geçen sene Fransa’da çok gol atmış bir oyuncu. Daha önce dediğim zafer için her şey Bafe’de fazlasıyla var. Bafe, mesela her antrenman sonrası kalır, ekstra çalışır. Her maçtan önce rakip defansları seyreder. Kendi nasıl hareketleniyor, rakipler nasıl hareketleniyor izler. O yaşta hala o açlık devam ediyor. Belki de o, bağlantı oyununu en iyi isim değil ama 18 içinde çok etkili. Golü istemesi, sezmesi çok iyi. Dünyanın en iyi futbolunu oynayabilirsiniz ama sonuçta gol atmadığınız zaman hiçbir şeyin önemli kalmıyor."

"Çok iyi bir Brezilyalı grubumuz var"

"Maicon kaç gol attı? 4 gol… Maicon’u belki de atağa koymalıyız! Aslında sadece Maicon'a değil üç tane Brezilyalımıza ayrı bir parantez açmalıyız. Çok iyi bir Brezilyalı grubumuz var. Bazen denir; takımda çok Brezilyalı varsa biraz eğlenceye kaçabilirler diye... Ama bizde kesinlikle öyle değil. Mariano olsun, geçmişine, oynadığı takımlara bakacak olursanız Fernando olsun, Maicon olsun çok iyi anlaşan bir grup."

"Fernando 3. stoper gibi"

"Fernando savunmada özellikle akan oyunda az gol yememizdeki sebeplerden biri. Defansif anlamda birinci bölgedeyken üçüncü stoper gibi oluyor. Önde basarken de boşlukları kapatan, doğru pozisyon alan bir oyuncu. Diğer taraftan çok kaliteli oyuncularımız var. Oyunun defansif yönünü iyi oynayan 10 oyuncumuz var. Çok iyi bir kalecimiz var. Bizim son 20 metremize rakipleri getirmemeye çalışıyoruz. Sahadaki 10 oyuncu ve çok iyi bir kalecimizin olmasının sonucu bu. Stoperdeki eşleşmelerde ikilimizde sıkıntı yaşamıyoruz. Birçoğunda Serdar oynadı zaman zaman Jason oynadı. Ahmet’i ve Koray’ı da unutmamak lazım. Ne kadar iyi oyuncunuz varsa bu sizin için bir avantaj."

"Tolga çok iyi bir karakter"

"Tolga çok önemli. 11 maçta en önemli oyuncularımızdan biri oldu. . Galatasaray oyun sistemi olarak bu sezon farklı farklı. Dinamik, geçişlerin daha önemli olduğu bir oyun oynuyoruz. Tolga’da bu kaliteler var. Fiziksel olarak inanılmaz bir kalitesi var. Çok iyi bir karakter... Teknik anlamda da oyunu iyi oynayan bir oyuncu. Bizim oyun yapımızla onun oyun karakteri örtüştü. Normalde bir orta saha oyuncusu ama şu an başka bir mevkide oynuyor."

"Badou 4-5 gol atacaktır"

"Badou’nun öncelikle etrafındaki oyuncular ile; Belhanda, Tolga, Fernando ile uyumu çok iyi. Orta sahadaki kimyamız çok uydu birbirine. Birinde olmayan şeyleri diğeri kapatıyor. Diğer taraftan sezonun üçte birlik bölümünde Badou’nun bize katkısı çok olumluydu. Osmanlıspor’da oynadığı pozisyon 10 numara gibiydi. Orada daha serbestti, özgürdü, daha az sorumluluğu vardı. Ama burası farklı. Pozisyon anlamında da farklı bir yerde oynuyor. Ondan gol beklentilerimiz var. Sezon sonuna kadar da 4-5 gol atacaktır."

"Asıl önemli olan şey budur ve oyun stilidir"

"Sistemler bazen hocalar arasında da önemli olabiliyor. Bu konuda birçok yorum alabiliyorsunuz. Ama ben gerçekten sistemlere inanmayan, numaralara inanmayan bir hocayım. 4-4-2, 3-5-2 bunların anlamı nedir? Hangisi defansif, hangisi ofansif? Birçok kişi 4-4-2 daha ofansif diyecektir. Benim anlatmak istediğim sistemlerden ziyade atak yaptığınızda rakip 18’e kaç kişiyle giriyorsunuz, defansta da kendi ceza sahanızda kaç kişi bulunuyor… Burada önemli olan hafta boyunca ne yaptığınız, nasıl çalıştığınız. Saha 100 metre ama bütün aksiyonlar ceza sahalarında oluyor. Asıl önemli olan şey budur ve oyun stilidir."

"Hangi oyuncularla oynadığınız çok önemli"

"Hangi oyuncularla oynadığınız çok önemli. Kanatlarda Garry ve Tolga ile oynadığınızda daha fazla baskı yapabiliyorsunuz, çift forvette bu düşebiliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi iki önemli rakiple oynadık. Bu tip maçlara bakış açıları, atmosferler farklı olabiliyor. Her maçı tam gaz başlayıp, tam gaz bitiremiyorsunuz. İnişler çıkışlar olabiliyor. Mesela son Gençlerbirliği maçında yine basan, coşkulu bir Galatasaray seyrettik."

"Büyük maçları kaybedelim ama..."

"Fenerbahçe maçına baktığınızda hakem penaltıya verse kazanacaktık. Feghouli’nin Hasan Ali ile pozisyonu… Mesela orada 1-0 olsa, 3 puanı cebe koyacaktık. Trabzonspor maçında da önemli eksiklerimiz vardı. Oynadığımız rakiplerde bizim oyun sistemimize göre önlemler alabiliyor. Büyük takımlarda kaliteli oyunular da var. Onlar da işin içine giriyor. Önümüzde 4-5 tane daha büyük maçımız var. Ben şunu tercih ediyorum; büyük maçları kaybedelim ama ligi şampiyon tamamlayalım."

"Şampiyonlukta son 3 maç etkili olacaktır"

"Ben maçlara küçük, büyük maç diye bakmıyorum. Benim için her maç büyük maç ve final. Nisan ve Mayıs aylarındaki son maçlar ligin kaderini belirleyen maçlar. 11 hafta sonunda genel yargı oluştu; Galatasaray bu ligi şampiyon bitirecek diye. Bu yanlış bir şey. Beşiktaş, Başakşehir çok kaliteli takımlar. Fenerbahçe iyi başlamadı ama çok kaliteli bir kadroya sahip. Bizim yapmamız gereken tamamen çalışmak ve sonuna kadar bunu götürebilmek. Ligin şampiyonluğunda son 3 maç etkili olacaktır. Şimdiden bunları düşünmeden sonuna kadar çalışmalıyız. İyi bir başlangıç yaptığımız doğru."

"Görevim takımımı stabil tutmak"

"Takımı bu şekilde tutmak benim işimin en önemli parçası. Takımın konsantrasyonunu sahaya vermesini sağlamam lazım. Türkiye’de Pazar’dan Pazara birçok şey değişebiliyor. İnişler çıkışlar olabiliyor. Benim görevim takımımı stabil olarak tutabilmek. Hoca olarak oyuncularımın karakterine çok inanıyorum. Ocak’ta bir transfer dönemi geliyor. Transfere gerek var mı, yok mu tartışılacak konular."

"Kendi takımıma odaklanıyorum"

"Galatasaray’ın teknik direktörü olarak Fenerbahçe’nin arkada kalması benim hoşuma gider. Ama ben kendi takımıma odaklanıyorum. Ligin üçte biri tamamlandı. Tabii artık başlarda değiliz. Mutlaka şampiyonluk şansları diğer üç takım kadar değil. Bir galibiyet serisi yakalamaları lazım. Ama 23 maç daha var."

"Arda çok beğendiğim bir oyuncu"

"Gazetelerde Arda haberlerini görüyorum. Geçen yazdan bugüne kadar kulüpte Arda ile ilgili hiç konuşmadık. Geçen yaz çok konuştuk ama geçen yazdan bu zaman kadar hiç konuşmadık. Türk futbol tarihinin en önemli oyunculardan biri. Çok büyük bir oyuncu ve karakterinin de çok iyi olduğunu duydum. Arda gibi bir oyuncu geliyorsa normal bir oyuncu olarak gelmeyecektir. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebiliyorum. Başkanımızdan bu konuyla ilgili daha doğru bilgi alabilirsiniz. Ama Arda çok beğendiğim bir oyuncu.

"Asamoah için çalışmalarımız devam edecek"

"Asamoah konusunda geçen yaz işin sonuna gelmiştik. Juventus, Atalanta’dan beklediği transferi yapamadığı için kendisi orada kaldı. Şimdi Ocak ayında onun üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Olmazsa da sezon sonunda istediğim bir oyuncu."