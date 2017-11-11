"BUGÜN İLK DEFA SAHADA TAM TAKIMDIK"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 98-71 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Erman Kunter, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kunter, tam takım olmalarının oyun düzeninin oturmasını sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün ilk defa sahada tam takımdık. Bu da topu paylaşmamızı sağlıyor ve rotasyonlarda daha az sıkıntı yaşıyoruz. Bizim açımızdan önemli bir galibiyetti. Bugün güzel bir galibiyet aldık ama geçtiğimiz günlerde Mehmet Baturalp abimizi toprağa verdik. Galibiyet güzel bir şey ama bir taraftan da bunun üzüntüsü içerisindeyiz."

Sarı-kırmızılı basketbolcu Ege Arar ise çok önemli bir maç oynadıklarını dile getirerek, bu sene ilk defa üst üste iki maç kazandıklarını aktardı.

- Demir İnşaat Büyükçekmece cephesi

Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın, mağlubiyetin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

Çıvgın, maça kötü başlamadıklarını vurgulayarak, "İkinci çeyreğin sonu ve üçüncü periyotta doğru reaksiyonu veremedik. Galatasaray Odeabank'ın bugün sahada yaptığı hiçbir şeye doğru reaksiyon veremedik. Bugün bizim için hayal kırıklığı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Demir İnşaat Büyükçekmece oyuncularından Moldoveanu ise ikinci ve üçüncü çeyreğin ortasındaki performanslarının maçı kaybetmelerine neden olduğunu kaydetti.