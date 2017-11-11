Galatasaray'dan gollü prova
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GALATASARAY'DAN GOLLÜ PROVA

Galatasaray'dan gollü prova

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile antrenman maçında karşı karşıya geldi.

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Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile antrenman maçında karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu’ndaki maça sarı-kırmızılılar, Carrasso, Denayer, Maicon, Mariano, Latovlevici, Koray, Fernando, Yasin, Feghouli, Eren ve Gomis 11’i ile başladı.

Galatasaray 45. dakikada Gomis’in pasında Eren ile golü buldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Ümraniyespor, ikinci yarının başında penaltı kazandı. 48’de atışı gole çeviren Rangelov maçta eşitliği sağladı. 75. dakikada Emrah’a ceza sahası içinde yapılan hareket sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Yasin topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. 81. dakikada Rangelov kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederken oyuna ikinci yarıda giren Sinan Gümüş 83’te güzel bir kafa vuruşuyla skoru 3-2 yaptı ve karşılaşmanın skorunu tayin etti.
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