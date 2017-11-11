Igor Tudor'dan Arda açıklaması
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IGOR TUDOR'DAN ARDA AÇIKLAMASI

Igor Tudor'dan Arda açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, katıldığı televizyon bir programda açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, katıldığı televizyon bir programda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, Arda Turan ile ilgili sorulan soruya "Gazetelerde Arda haberlerini görüyorum. Geçen yazdan bugüne kadar kulüpte Arda ile ilgili hiç konuşmadık. Geçen yaz çok konuştuk ama geçen yazdan bu zaman kadar hiç konuşmadık. Türk futbol tarihinin en önemli oyunculardan biri. Çok büyük bir oyuncu ve karakterinin de çok iyi olduğunu duydum. Arda gibi bir oyuncu geliyorsa normal bir oyuncu olarak gelmeyecektir. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebiliyorum. Başkanımızdan bu konuyla ilgili daha doğru bilgi alabilirsiniz. Ama Arda çok beğendiğim bir oyuncu." şeklinde cevap verdi. 

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