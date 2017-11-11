NAİM SÜLEYMANOĞLU AMELİYAT EDİLDİ

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na, 6 Ekim'de İstanbul'da karaciğer nakli yapılmıştı.
Süleymanoğlu'nun, karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşmış ve nakil kaynaklı önemli bir problemi yoktu.
Süleymanoğlu'nun beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
Naim Süleymanoğlu'nun beyindeki kanamaya bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı.
Ameliyat, Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.
Milli halterci ameliyattan çıktı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.