Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

NAİM SÜLEYMANOĞLU AMELİYAT EDİLDİ

Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na, 6 Ekim'de İstanbul'da karaciğer nakli yapılmıştı.

197 Okunma

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na, 6 Ekim'de İstanbul'da karaciğer nakli yapılmıştı.

Süleymanoğlu'nun, karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşmış ve nakil kaynaklı önemli bir problemi yoktu.

Süleymanoğlu'nun beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Naim Süleymanoğlu'nun beyindeki kanamaya bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı.

Ameliyat, Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Milli halterci ameliyattan çıktı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 

ETİKETLER
Milli ara Konyaspor ile geçilecek
Keçiörengücü liderliği bırakmadı!
Ankara Demirspor'un zirve yürüyüşü
Keçiörengücü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Ankara Demirspor - A. Bağcılar sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Gençler, milli arayı değerlendirme peşinde!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿