DARICA G.BİRLİĞİ 0 - KIRIKHANSPOR 1

Darıca G.Birliği 0 - Kırıkhanspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Darıca G.Birliği ile Kırıkhanspor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırıkhanspor 1-0 kazandı.
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Cem Tosun, Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç (60' Bünyamin Karataş), Halil Çelik, Aziz Kızılgün, Doğancan Aynacı (66' Sinan Turan), Ömer Yalçın (35' Özer Kutlu)
Teknik Direktör:
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Kırıkhanspor: Ömer Kısa, Mustafa Acar, Okan Aslan, Doğancan Topal (63' Mustafa Sevim), Yusuf Turhan, Serkan Çelik, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Ahmet Karaman, Mertcan Dursun (67' Oğuzhan Bayıroğlu), Semih Durmuş (83' Taylan Özgün)
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bayram Başkan, Recep Ekin, Kerem Candaş, Olcay Yıldırım
Gol: DK 82: Semih Durmuş (Kırıkhanspor)
Sarı Kartlar: DK 40: Semih Durmuş (Kırıkhanspor), DK 40: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği), DK 45: Gökhan Köstereli (Darıca G.Birliği), DK 51: Mertcan Dursun (Kırıkhanspor), DK 55: Emrullah Kokoç (Darıca G.Birliği), DK 62: Egecan Çevir (Kırıkhanspor), DK 64: Doğancan Aynacı (Darıca G.Birliği), DK 78: Cem Tosun (Darıca G.Birliği), DK 86: Ömer Kısa (Kırıkhanspor), DK 87: Taylan Özgün (Kırıkhanspor), DK 90: Mustafa Sevim (Kırıkhanspor)
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