Orhangazispor 2 - Dardanelspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

ORHANGAZİSPOR 2 - DARDANELSPOR 2

Orhangazispor 2 - Dardanelspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Orhangazispor ile Dardanelspor Yalova Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

185 Okunma

Orhangazispor 2 - Dardanelspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Orhangazispor ile Dardanelspor Yalova Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Orhangazispor: Erman Öztürk, Mustafa Demir, İbrahim Demirer, Uğur Adem Gezer, Atahan Mehmet Kömürlü (72' Yunus Emre Mest), Oğuz Küçük, İlhan Faruk Güler, Yunus Topçu, Mustafa Cevret (87' Yunus Öz), Recep Onur Çelik (76' Ercan Karaca), Koray Kurt

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Sinan Akgöl, Selim Asal, Hıdır Surme, Nuri Fatih Aydın, Sergen Piçinciol (24' Ahmet Topal), Serhat Yazgan, Fatih Bozok, Uğur Uğur, Fırat Aras (80' Orhan Nahirci)

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Hakem: Sait Tuzcu, Rahman Kalyoncu, Ahmet Demiral, Volkan Kırbaş

Goller: DK 40: Sinan Akgöl (Orhangazispor), DK 45: Mustafa Vargel (Dardanelspor), DK 58: Recep Onur Çelik (Orhangazispor), DK 69: Uğur Uğur (Dardanelspor)

Sarı Kartlar: DK 18: Mustafa Demir (Orhangazispor), DK 27: Fırat Aras (Dardanelspor), DK 34: Fatih Bozok (Dardanelspor), DK 56: Mustafa Vargel (Dardanelspor), DK 64: Oğuz Küçük (Orhangazispor), DK 84: Nuri Fatih Aydın (Dardanelspor), DK 90: Cüneyt Çelik (Dardanelspor)

Kırmızı Kart: DK 70: Uğur Uğur (Dardanelspor)

﻿

İşte Orhangazispor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
Futbolda haftanın programı
Dardanelspor 0 - Kemerspor 2003 0
Düzcespor 3 - Orhangazispor 1
İşte Dardanelspor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
İşte Düzcespor - Orhangazispor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿