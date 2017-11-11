ORHANGAZİSPOR 2 - DARDANELSPOR 2

Orhangazispor 2 - Dardanelspor 2
TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Orhangazispor ile Dardanelspor Yalova Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Orhangazispor: Erman Öztürk, Mustafa Demir, İbrahim Demirer, Uğur Adem Gezer, Atahan Mehmet Kömürlü (72' Yunus Emre Mest), Oğuz Küçük, İlhan Faruk Güler, Yunus Topçu, Mustafa Cevret (87' Yunus Öz), Recep Onur Çelik (76' Ercan Karaca), Koray Kurt
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
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Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Sinan Akgöl, Selim Asal, Hıdır Surme, Nuri Fatih Aydın, Sergen Piçinciol (24' Ahmet Topal), Serhat Yazgan, Fatih Bozok, Uğur Uğur, Fırat Aras (80' Orhan Nahirci)
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sait Tuzcu, Rahman Kalyoncu, Ahmet Demiral, Volkan Kırbaş
Goller: DK 40: Sinan Akgöl (Orhangazispor), DK 45: Mustafa Vargel (Dardanelspor), DK 58: Recep Onur Çelik (Orhangazispor), DK 69: Uğur Uğur (Dardanelspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Mustafa Demir (Orhangazispor), DK 27: Fırat Aras (Dardanelspor), DK 34: Fatih Bozok (Dardanelspor), DK 56: Mustafa Vargel (Dardanelspor), DK 64: Oğuz Küçük (Orhangazispor), DK 84: Nuri Fatih Aydın (Dardanelspor), DK 90: Cüneyt Çelik (Dardanelspor)
Kırmızı Kart: DK 70: Uğur Uğur (Dardanelspor)
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