ALTAY 1 - BANDIRMASPOR 0

Altay 1 - Bandırmaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 12. haftasında Altay ile Bandırmaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 1-0 kazandı.

Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, İhsan Furkan Deniz (83' Maksut Taşkıran), İbrahim Ferdi Coşkun (78' Doğan Karakuş), Ferhat Çulcuoğlu, Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (70' Ozan Sol), Hüsamettin Yener, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Kulüp Sayfası Altay

Haberleri İstatistikleri

Bandırmaspor: Ali Türkan, Özgür Çelik, Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı (77' Hüseyin Altuğ Taş), Berkay Can Değirmencioğlu, Adem Koçak (46' Oğuzhan Kayar), David Kılınç, Birhan Vatansever, Erhan Şentürk, Emre Aygün (37' Mesut Saray), Üstün Bilgi

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Kulüp Sayfası Bandırmaspor

Haberleri İstatistikleri

Hakem: Zorbay Küçük, Emrah Ünal, Mehmet Ali Akkor, Oğuzhan Uğurlu

Gol: DK 14: Murat Uluç (Altay)



Sarı Kartlar: DK 15: David Kılınç (Bandırmaspor), DK 17: Serkan Sözmen (Altay), DK 42: Bahri Can Avcı (Bandırmaspor), DK 42: Hayrullah Çelik (Altay), DK 42: Berkay Can Değirmencioğlu (Bandırmaspor), DK 49: Mustafa Murat Uslu (Altay), DK 90: Ozan Sol (Altay)



Kırmızı Kart: DK 85: Berkay Can Değirmencioğlu (Bandırmaspor)