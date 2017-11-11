Fatih Karagümrük 1 - Silivrispor 1
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FATİH KARAGÜMRÜK 1 - SİLİVRİSPOR 1

Fatih Karagümrük 1 - Silivrispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Silivrispor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Fatih Karagümrük 1 - Silivrispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Silivrispor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Tokmak, Veli Ortakcı, Hüseyin Öztürk, Taner Yıldız, Burak Göksel, Gökhan Sazdağı, Denis Taşkesen (45' Feyyaz Aydil), Serkan Odabaşoğlu (76' Hakan Albayrak), Ufuk Akyol

Teknik Direktör:

Silivrispor: Onur Bulut, İbrahim Kaş, Güray Kula, Süleyman Özdamar (28' Yusuf Onur Arıkan), Fuat Yaman, Doğan Ateş (78' İbrahim Alan), Barış Bakır, Sercan Besler, Serdar Eylik, İsmail Düzgün (90' Serkan Çalık), Yunus Yaşar

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Hakem: Sezer Yalçın, Armağan Çekinmez, Ufuk Uğurlu, Abdullah Buğra Taşkınsoy

Goller: DK 19: Gökhan Sazdağı (Fatih Karagümrük), DK 36: Serdar Eylik (Silivrispor)

Sarı Kartlar: DK 22: Süleyman Özdamar (Silivrispor), DK 47: Yusuf Onur Arıkan (Silivrispor), DK 58: Veli Ortakcı (Fatih Karagümrük), DK 83: İbrahim Alan (Silivrispor)

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