Bayrampaşa 1 - Erbaaspor 0
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BAYRAMPAŞA 1 - ERBAASPOR 0

Bayrampaşa 1 - Erbaaspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Bayrampaşa ile Erbaaspor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayrampaşa 1-0 kazandı.

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Bayrampaşa 1 - Erbaaspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Bayrampaşa ile Erbaaspor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayrampaşa 1-0 kazandı.

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu, Gökhan Günel (60' Recep Soner Cihan), Güray Fırat, Bülent Kocabey (81' Ahmet Keleş), Polat Güren, Sercan Uslu (66' Mertcan Demirer), Benhur Keser, Said Can Açıkalın, Ahmet Güney

Teknik Direktör: Cüneyt Karakuş

Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Taner Kahriman, Soner Gönül, Onur Akdeniz, Yasin Hatipoğlu (83' Ozan Çetinkaya), Serkan Doğan, Tolga Yıldız, Eşref Koçak (71' Çetin Turan), Murat Kara (58' Emirhan Atilla), Kudret Kanoğlu

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: Ali Akdeniz, Birkan Çanakcıoğlu, Ercan Akbaş, Şevket Can Arslan

Gol: DK 64: Taner Kahriman (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: DK 76: Hüseyin Akoğlu (Bayrampaşa), DK 87: Çetin Turan (Erbaaspor), DK 87: İlker Cihan (Bayrampaşa), DK 87: Güray Fırat (Bayrampaşa), DK 90: Hamdi Tevfik Altıok (Bayrampaşa)

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