Hatayspor 1 - Kocaeli Birlik Spor 0
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HATAYSPOR 1 - KOCAELİ BİRLİK SPOR 0

Hatayspor 1 - Kocaeli Birlik Spor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Hatayspor ile Kocaeli Birlik Spor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

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Hatayspor 1 - Kocaeli Birlik Spor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Hatayspor ile Kocaeli Birlik Spor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Sadi Karaduman, Mehmet Dingil, Mithat Yaşar (63' Köksal Yedek), Oğuz Kocabal, Caner Hüseyin Bağ, Taha Balcı (69' Mehmet Albayrak), Hamza Gür, Selim Ilgaz (82' Sergen Öztürk)

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Batuhan Boyoğlu (61' Tayyip Seymen), Emirhan Subaş, Mehmet Mustafa Yıldızaç (88' Berat Demir), Muhammet Özkal, Raif Uzuner, Semih Üstün, Talha Özler, (52' Berat Aydın), Emrecan Yıldızhan, Melih İnan

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Hakem: Yasin Kol, Kerem Yükünç, Yakup Bulut, Alpaslan Şen

Gol: DK 23: Mehmet Dingil (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 43: (Kocaeli Birlik Spor), DK 45: Mithat Yaşar (Hatayspor), DK 51: Sadi Karaduman (Hatayspor), DK 63: Akın Alkan (Hatayspor), DK 67: Taha Balcı (Hatayspor), DK 70: Berat Aydın (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Hamza Gür (Hatayspor)

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