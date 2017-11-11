Muğlaspor 1 - Van BŞB 2
TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Muğlaspor ile Van BŞB Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 2-1 kazandı.
Muğlaspor: Barış Başkan, Osman Bodur, Alican Özaltun, Nizamettin Emirhan Kılıç (78' Veysel Kılıç), Polat Ertek, Berkay Günay, Haluk Ulaşoğlu, Erhan Gözetlik, Fatih Bolat (64' Enes Erdal İç), Emre Gemici, Ramazan Özkabak (60' Berkay Yüksel)
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
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Van BŞB: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Tahir Kurtuluş, Temel Taşkın, Emre Toptan, Ali Kuleli, Emrah Tacir (90' Melik Yeğin), Hıfsullah İsmail Erdoğan (81' Zekeriya Çakırca), Aykut Emre Yakut, Haydar Deniz, Ömer Çetinbaş (82' Mehmet Fuat Gölbaşı)
Teknik Direktör: Nevzat Şipal
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Hakem: Onur Bingöl, Hamdi Tontu, Vedat Hoşnam, Eren Türk
Goller: DK 8: Ömer Çetinbaş (Van BŞB), DK 45: Ömer Çetinbaş (Van BŞB), DK 90: Emre Gemici (Muğlaspor)
Sarı Kartlar: DK 12: Hıfsullah İsmail Erdoğan (Van BŞB), DK 19: Emre Toptan (Van BŞB), DK 32: Erhan Gözetlik (Muğlaspor), DK 44: Polat Ertek (Muğlaspor), DK 45: Alican Özaltun (Muğlaspor), DK 65: Berkay Yüksel (Muğlaspor), DK 90: Emre Gemici (Muğlaspor)
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