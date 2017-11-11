Erokspor 1 - 1461 Trabzon 4
TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Erokspor ile 1461 Trabzon Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 1461 Trabzon 4-1 kazandı.
Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Gökalp Seçal (43' Alişan Ural), Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Tolga Tekin, Emrah Dursun (63' Eray Pazar), Savaş Yorulmaz, Alper Karaman, Cerem Talha Dinçer, Mert Somay, Ertuğrul Köktürk (46' Adem Aydın)
Teknik Direktör: İsmail Demirci
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1461 Trabzon: Ogün Çebi, Rasimcan Değirmenci, Aykut Civelek, Sefacan Taşkolu, Semih Karadeniz, Yüksel Şişman (46' Mert Yıldırım), Melih Kabasakal (73' Yunus Emre Çakır), Savaş Çakır (88' Hüseyin Onur Kaçar), Yağızcan Erdem, Aykut Sevim, Ali Han Tunçer
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tayfun Sarı, Serdar Soydan, Abdullah Melih Karaduman, Süleyman Özseçen
Goller: DK 22: Yüksel Şişman (1461 Trabzon), DK 60: Aykut Sevim (1461 Trabzon), DK 85: Ali Han Tunçer (1461 Trabzon), DK 87: Savaş Çakır (1461 Trabzon), DK 90: Mert Somay (Erokspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Gökalp Seçal (Erokspor), DK 43: Melih Kabasakal (1461 Trabzon), DK 43: Alper Karaman (Erokspor), DK 75: Savaş Çakır (1461 Trabzon), DK 75: Ogün Çebi (1461 Trabzon), DK 89: Semih Karadeniz (1461 Trabzon), DK 90: Aykut Sevim (1461 Trabzon)
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