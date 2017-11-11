KEÇİÖRENGÜCÜ LİDERLİĞİ BIRAKMADI!

Keçiörengücü 2 - Sarıyer 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Keçiörengücü ile Sarıyer, Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-0 kazandı.
Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Tarık Mayhoş, Ayhan Gürbüz, Umut Pusat (86' İlyas Yavuz), Uğur Utlu, Berat Satılmış (86' Abdurrahman Kuyucu), Burak Aydın, Okan Baydemir, Ahmet Güven (86' Muhammet Yılmaz)
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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Sarıyer: Serdar Kulbilge, Fatih Kara, Sabutay Alper Bayülken, Kemal Tokak, Hüsnü Başkurt (57' Hakan Soylu), Fırat Sezer, Günay Şakar, Alim Harlak, Erkut Tekinsoy (46' Emrah Uzun), Yaser Yıldız, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Bahri Kaya
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Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Can Savaşan, Önder Turgay Demirdak
Goller: DK 36: Okan Baydemir (Keçiörengücü), DK 56: Ahmet Güven (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: DK 7: Yaser Yıldız (Sarıyer), DK 53: Hüsnü Başkurt (Sarıyer), DK 62: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 71: Fatih Kara (Sarıyer), DK 79: Uğur Utlu (Keçiörengücü)
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