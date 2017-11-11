ANKARA DEMİRSPOR'UN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ

Ankara Demirspor 4 - A. Bağcılar 0
TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Ankara Demirspor ile A. Bağcılar, TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 4-0 kazandı.
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Adem Sağlam (75' Celal Çırpanlı), Hüseyin Erol, Burak Sürmeli (64' Barış Gök), Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Bilal Özhan (70' Çınar Tarhan), Kerem Vapurluoğlu, Hasan Ahmet Sarı, Güney Tutcuoğlu, Umut Aslan
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
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A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Emre Baysal, Güney Polat, Kerem Tulgar, Hüseyin Çiray (59' Ömür Günaydın), Alihan Can (44' Furkan Zengin), Uğur Gezen (67' Bertuğ Başdemir), Salih Seyis, Ertuğrul Yıldırım
Teknik Direktör: Alaettin Çiçek
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Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Fatih Pazı, Yunus Doğan, Berkay Şenyel
Goller: DK 42: Adem Sağlam (Ankara Demirspor), DK 59: Burak Sürmeli (Ankara Demirspor), DK 66: Hasan Ahmet Sarı (Ankara Demirspor), DK 90: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Alihan Can (A. Bağcılar), DK 50: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor), DK 72: Emre Baysal (A. Bağcılar), DK 77: Umut Aslan (Ankara Demirspor)
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