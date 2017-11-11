BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1 - ŞANLIURFA K.BEL. 0

Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Şanlıurfa K.Bel. 0
TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Şanlıurfa K.Bel. Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 1-0 kazandı.
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Caner Bulut, Bülent Demir, Ramazan Aydın, Yusuf Atay (85' Deniz Yanılmaz), Pekin Köşnek, Mehmet Arı (73' Anıl Abanoz), Recep Metin, Semih Mustafa Usta (46' Mert Öner), Onur Erdem Günel
Teknik Direktör: Recai Şahinler
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Şanlıurfa K.Bel.: Fehmi Karakeçili, Gökhan Şahin, Fatih Sandallı, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Sayan, Metehan Andaç Özlü, Bilal Şeflek, Berkay Polat (90' Fırat Man), Bekir Can Kara (79' Yeldar Yamaç), Alican Tez, Ahmet Buğrahan Tuncay (70' Muhammet Can Öztürk)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Kenan Özcan, Emre Can Furuncu
Gol: DK 75: Anıl Abanoz (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: DK 33: Berkay Polat (Şanlıurfa K.Bel.), DK 36: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor)
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