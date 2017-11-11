Altay - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTAY - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altay - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 12. haftasında Altay ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Altay - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 12. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Hüsamettin Yener, Murat Uluç, İbrahim Ferdi Coşkun, Ferhat Çulcuoğlu, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Davıd Deniz Kılınç, Üstün Bilgi, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Berkay Can Değirmencioğlu, Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Emre Aygün, Adem Koçak, Ali Türkan

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Zorbay Küçük, Emrah Ünal, Mehmet Ali Akkor, Oğuzhan Uğurlu

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