ALTAY - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altay - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Altay - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 12. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Hüsamettin Yener, Murat Uluç, İbrahim Ferdi Coşkun, Ferhat Çulcuoğlu, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Davıd Deniz Kılınç, Üstün Bilgi, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Berkay Can Değirmencioğlu, Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Emre Aygün, Adem Koçak, Ali Türkan
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Emrah Ünal, Mehmet Ali Akkor, Oğuzhan Uğurlu
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