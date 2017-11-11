İşte Orhangazispor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ORHANGAZİSPOR - DARDANELSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Orhangazispor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Orhangazispor ile Dardanelspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Orhangazispor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Orhangazispor - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 12. Haftasında Yalova Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sait Tuzcu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yalova Atatürk

Orhangazispor: Erman Öztürk, Uğur Adem Gezer, Recep Onur Çelik, Koray Kurt, Mustafa Demir, Yunus Topcu, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Mustafa Cevret, Oğuz Küçük, Atahan Mehmet Kömürlü

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Dardanelspor: Sinan Akgöl, Fatih Bozok, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Fırat Aras, Selim Asal, Serhat Yazgan, Mustafa Vargel, Sergen Piçinciol, Cüneyt Çelik, Hıdır Surme

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Hakem: Sait Tuzcu, Rahman Kalyoncu, Ahmet Demiral, Volkan Kırbaş

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