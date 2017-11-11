İŞTE ORHANGAZİSPOR - DARDANELSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Orhangazispor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Orhangazispor - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 12. Haftasında Yalova Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sait Tuzcu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yalova Atatürk
Orhangazispor: Erman Öztürk, Uğur Adem Gezer, Recep Onur Çelik, Koray Kurt, Mustafa Demir, Yunus Topcu, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Mustafa Cevret, Oğuz Küçük, Atahan Mehmet Kömürlü
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
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Dardanelspor: Sinan Akgöl, Fatih Bozok, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Fırat Aras, Selim Asal, Serhat Yazgan, Mustafa Vargel, Sergen Piçinciol, Cüneyt Çelik, Hıdır Surme
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
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Hakem: Sait Tuzcu, Rahman Kalyoncu, Ahmet Demiral, Volkan Kırbaş
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