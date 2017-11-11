BAYRAMPAŞA - ERBAASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bayrampaşa - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Bayrampaşa - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 12. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Akdeniz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Güray Fırat, Benhur Keser, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Said Can Açıkalın, Hüseyin Akoğlu, Ahmet Güney, Sercan Uslu, Gökhan Günel
Teknik Direktör: Cüneyt Karakuş
Haberleri İstatistikleri
Erbaaspor: Taner Kahriman, Onur Akdeniz, Eşref Koçak, Yasin Hatipoğlu, Berk Kal, Serkan Doğan, Soner Gönül, Tolga Yıldız, Nurullah Aslan, Murat Kara, Kudret Kanoğlu
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Akdeniz, Birkan Çanakcıoğlu, Ercan Akbaş, Şevket Can Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım