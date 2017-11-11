Bayrampaşa - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BAYRAMPAŞA - ERBAASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bayrampaşa - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 1.Grup 12. haftasında Bayrampaşa ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayrampaşa - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Bayrampaşa - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 12. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Akdeniz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Güray Fırat, Benhur Keser, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Said Can Açıkalın, Hüseyin Akoğlu, Ahmet Güney, Sercan Uslu, Gökhan Günel

Teknik Direktör: Cüneyt Karakuş

Erbaaspor: Taner Kahriman, Onur Akdeniz, Eşref Koçak, Yasin Hatipoğlu, Berk Kal, Serkan Doğan, Soner Gönül, Tolga Yıldız, Nurullah Aslan, Murat Kara, Kudret Kanoğlu

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: Ali Akdeniz, Birkan Çanakcıoğlu, Ercan Akbaş, Şevket Can Arslan

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Bayrampaşa 1 - Erbaaspor 0
Futbolda haftanın programı
Erbaaspor 2 - Çatalca Spor 0
Ofspor 3 - Bayrampaşa 0
Erbaaspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Ofspor - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler
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