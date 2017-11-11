KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Keçiörengücü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Keçiörengücü - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Aktepe
Keçiörengücü: Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Umut Pusat, Yakup Bugun, Burak Aydın, Uğur Utlu, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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Sarıyer: Serdar Kulbilge, Yaser Yıldız, Erkut Tekinsoy, Kemal Tokak, Günay Şakar, Hüsnü Başkurt, Fırat Sezer, Sabutay Alper Bayülken, Alim Harlak, Fatih Kara, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Can Savaşan, Önder Turgay Demirdak
Maç Detayları - Canlı Anlatım