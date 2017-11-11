Keçiörengücü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Keçiörengücü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Keçiörengücü ile Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Keçiörengücü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Keçiörengücü - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Umut Pusat, Yakup Bugun, Burak Aydın, Uğur Utlu, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Sarıyer: Serdar Kulbilge, Yaser Yıldız, Erkut Tekinsoy, Kemal Tokak, Günay Şakar, Hüsnü Başkurt, Fırat Sezer, Sabutay Alper Bayülken, Alim Harlak, Fatih Kara, Bertul Kocabaş

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Can Savaşan, Önder Turgay Demirdak

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Keçiörengücü 2 - Sarıyer 0
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Kocaeli Birlik Spor 0 - Keçiörengücü 2
Sarıyer 4 - Kastamonuspor 1966 1
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