İşte Hatayspor - Kocaeli Birlik Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE HATAYSPOR - KOCAELİ BİRLİK SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Hatayspor - Kocaeli Birlik Spor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Hatayspor ile Kocaeli Birlik Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Hatayspor - Kocaeli Birlik Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Kocaeli Birlik Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Mithat Yaşar, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Muhammet Özkal, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Talha Özler, Ramazan Demirhan Öztürk, Emrecan Yıldızhan, Batuhan Boyoğlu, Mehmet Mustafa Yıldızaç

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Hakem: Yasin Kol, Kerem Yükünç, Yakup Bulut, Alpaslan Şen

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