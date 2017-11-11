İŞTE HATAYSPOR - KOCAELİ BİRLİK SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Hatayspor - Kocaeli Birlik Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Kocaeli Birlik Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Mithat Yaşar, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Muhammet Özkal, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Talha Özler, Ramazan Demirhan Öztürk, Emrecan Yıldızhan, Batuhan Boyoğlu, Mehmet Mustafa Yıldızaç
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Kerem Yükünç, Yakup Bulut, Alpaslan Şen
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