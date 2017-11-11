DARICA G.BİRLİĞİ - KIRIKHANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Darıca G.Birliği - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Darıca G.Birliği ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bayram Başkan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Darıca İlçe
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Cem Tosun, Yusuf Orhan, Emrullah Kokoç, Cafercan Aksu, Aziz Kızılgün, Ömer Yalçın, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer, Halil Çelik
Teknik Direktör:
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Kırıkhanspor: Ömer Kısa, Okan Aslan, Mustafa Acar, Ahmet Karaman, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Serkan Çelik, Doğancan Topal, Mertcan Dursun, Yusuf Turhan
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
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Hakem: Bayram Başkan, Recep Ekin, Kerem Candaş, Olcay Yıldırım
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