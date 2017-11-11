Darıca G.Birliği - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...
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DARICA G.BİRLİĞİ - KIRIKHANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Darıca G.Birliği - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Darıca G.Birliği ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Darıca G.Birliği - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Darıca G.Birliği ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bayram Başkan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Darıca İlçe

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Cem Tosun, Yusuf Orhan, Emrullah Kokoç, Cafercan Aksu, Aziz Kızılgün, Ömer Yalçın, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer, Halil Çelik

Teknik Direktör:

Kırıkhanspor: Ömer Kısa, Okan Aslan, Mustafa Acar, Ahmet Karaman, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Serkan Çelik, Doğancan Topal, Mertcan Dursun, Yusuf Turhan

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Hakem: Bayram Başkan, Recep Ekin, Kerem Candaş, Olcay Yıldırım

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