Ankara Demirspor - A. Bağcılar sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANKARA DEMİRSPOR - A. BAĞCILAR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ankara Demirspor - A. Bağcılar sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Ankara Demirspor ile A. Bağcılar arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ankara Demirspor - A. Bağcılar sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Ankara Demirspor - A. Bağcılar maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 12. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sercan Murat Gündüzler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hasan Ahmet Sari, Hüseyin Erol, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Umut Aslan

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

A. Bağcılar: Kerem Tulgar, Hüseyin Çiray, Furkan Mehmet Tuncer, Emre Baysal, Alihan Can, Burak Onur, Gökhan Çalışır, Uğur Gezen, Ertuğrul Yıldırım, Güney Polat, Salih Seyis

Teknik Direktör: Alaettin Çiçek

Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Fatih Pazı, Yunus Doğan, Berkay Şenyel

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