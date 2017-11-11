ANKARA DEMİRSPOR - A. BAĞCILAR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ankara Demirspor - A. Bağcılar sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Ankara Demirspor - A. Bağcılar maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 12. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sercan Murat Gündüzler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hasan Ahmet Sari, Hüseyin Erol, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Umut Aslan
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Haberleri İstatistikleri
A. Bağcılar: Kerem Tulgar, Hüseyin Çiray, Furkan Mehmet Tuncer, Emre Baysal, Alihan Can, Burak Onur, Gökhan Çalışır, Uğur Gezen, Ertuğrul Yıldırım, Güney Polat, Salih Seyis
Teknik Direktör: Alaettin Çiçek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Fatih Pazı, Yunus Doğan, Berkay Şenyel
Maç Detayları - Canlı Anlatım