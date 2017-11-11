Muğlaspor - Van BŞB maç kadroları belli oldu...
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MUĞLASPOR - VAN BŞB MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Muğlaspor - Van BŞB maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Muğlaspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Muğlaspor - Van BŞB maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Muğlaspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Bingöl yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Muğla Atatürk

Muğlaspor: Polat Ertek, Alican Özaltun, Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici, Berkay Günay, Osman Bodur, Ramazan Özkabak, Fatih Bolat, Haluk Ulaşoğlu, Barış Başkan, Erhan Gözetlik

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Van BŞB: Ali Kuleli, Emrah Tacir, Haydar Deniz, Aykut Emre Yakut, Ömer Çetinbaş, Emre Toptan, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Temel Taşkın, Tahir Kurtuluş, Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı

Teknik Direktör: Nevzat Şipal

Hakem: Onur Bingöl, Hamdi Tontu, Vedat Hoşnam, Eren Türk

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