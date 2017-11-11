Erokspor - 1461 Trabzon maç kadroları belli oldu...
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EROKSPOR - 1461 TRABZON MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Erokspor - 1461 Trabzon maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Erokspor ile 1461 Trabzon arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Erokspor - 1461 Trabzon maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 12. haftasında Erokspor ile 1461 Trabzon arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tayfun Sarı yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Esenler Stadı

Erokspor: Murat Hocaoğlu, Gökalp Seçal, Mert Somay, Cerem Talha Dinçer, Ertuğrul Köktürk, Emrah Dursun, Alper Karaman, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Savaş Yorulmaz, Tolga Tekin, Rızvan Şahin

Teknik Direktör: İsmail Demirci

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Sefacan Taşkolu, Semih Karadeniz, Melih Kabasakal, Rasimcan Değirmenci, Aykut Sevim, Aykut Civelek

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Hakem: Tayfun Sarı, Serdar Soydan, Abdullah Melih Karaduman, Süleyman Özseçen

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