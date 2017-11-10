"Ata'mızın anısına yeni dünya rekoru"
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"ATA'MIZIN ANISINA YENİ DÜNYA REKORU"

"Ata'mızın anısına yeni dünya rekoru"

Rekortmen milli sporcu Derya Can, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Antalya'nın Kaş ilçesinde 95 metreye başarılı bir dalış gerçekleştirdi.

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Rekortmen milli sporcu Derya Can, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Antalya'nın Kaş ilçesinde 95 metreye başarılı bir dalış gerçekleştirdi.

Derya Can, Hidayet Koyu açıklarındaki denemesinde 95 metreye 2 dakika 32 saniyede daldı. Milli sporcu, bu dalışla daha önce 94 metreyle kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirdi.

Rekor denemesini başarıyla tamamlayan Can, daha sonra deniz üzerinde "Seni hiç unutmadık, Atamızın anısına yeni dünya rekoru" yazılı pankartı açtı.

Dalışın ardından gazetecilere açıklama yapan Can, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde yeni bir rekora imza attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Rekoru özellikle 10 Kasım'da kırmak istediğini belirten Can, "Rekoru şehitlerimize armağan ediyoruz. Kariyerimin 7. rekoruydu, yarın da bir dünya rekoru denemem daha var. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun, bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum." dedi.

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