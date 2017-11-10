BADJİ, KAYSERİSPOR İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYOR

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji, maçlara iyi motive olup en iyi performansını göstermeye çalıştığını söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Badji, lige iyi başladıklarını, bunun sezon sonuna kadar devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Badji, takıma üst seviyede katkı sağlamak amacında olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Lige iyi başladık, her şey güzel gidiyor. Sezon sonunda da ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Verdiğimiz emeklerin sonucunu da iyi bir şekilde alacağımıza inanıyorum. Ligde ilk yarıyı alt sıralarda bitirmek istemiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Benim performansımın iyi olma sebebi de maçlara iyi motive oluyorum. Kulüpte ayakkabıları temizleyen, kıyafetleri yıkayanlardan en üst seviyeye kadar herkes bize yardımcı oluyor. Bu da bizi motive ediyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve takıma en üst seviyede katkım oluyor. Bu da beni mutlu ediyor."

Bu sezon ligdeki takımların iyi kadrolar kurduklarını ve seviyenin üst düzeye çıktığını vurgulayan Badji, "Bu sezon, Süper Lig'in seviyesi gerçekten çok yüksek. Daha önce 2015-2016'da burada oynamıştım. O dönemlerle bu yılı karşılaştırdığımda gerçekten Süper Lig çok yüksek seviyede." ifadelerini kullandı.

Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yaklaşık 2 saat süren idmanda futbolcular; kondisyon, pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmana, milli takım kamplarında bulunan Deniz Türüç, Atila Turan, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Asamoah Gyan ve Ryan Mendes ile sakatlığı devam eden Portekizli oyuncu Silvestre Varela katılmadı.