XAVİ EMEKLİLİĞE HAZIRLANIYOR

Katar'ın El Sadd takımında forma giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, sezon sonunda emekliye ayrılmayı planladığını söyledi.

İspanyol basınına konuşan 37 yaşındaki futbolcu, son dönemde maç temposunu kaldırmakta zorluklar yaşadığını belirterek, "Maçtan sonra kendime gelmem uzun zaman alıyor. Henüz ciddi bir sakatlık yaşamadığım için çok şanslıyım. Ama performansımda düşüş var ve kariyerimin sonuna geldiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İleri yaşına rağmen profesyonel futbol kariyerini sürdürmesine yardımcı olduğu için kulübüne minnettar olduğunu kaydeden Xavi, "Katar, bu yaşıma kadar futbola devam etmemi sağladı. Artık çok yorgunum ve iyileşme sürecim uzuyor. Futboldaki son sezonumu yaşadığımdan eminim. Gelecek yıl lisans alarak teknik direktörlüğe başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 1998-2015 sezonlarında forma giyen ve kulübün efsane futbolcuları arasına adını yazdıran Xavi, bu dönemde 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 lig, 3 İspanya Kral Kupası kaldırmıştı.

Katalan temsilcisinde 745 maçta 84 gole imza atan orta saha oyuncusu, 133 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda ise bir Dünya Kupası ile iki Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.