Kastamonu Belediyespor, Macaristan yolcusu
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KASTAMONU BELEDİYESPOR, MACARİSTAN YOLCUSU

Kastamonu Belediyespor, Macaristan yolcusu

Macaristan temsilcisi Vaci ile karşılaşacak Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye'deki son antrenmanını yaptı.

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. ön eleme turu ilk maçında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Macaristan temsilcisi Vaci ile karşılaşacak Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye'deki son antrenmanını yaptı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'ndaki son antrenmanla Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlayan takım, yarın Macaristan'a gidecek.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Motivasyonumuz üst seviyede. Tüm takım 3. turun ilk maçına odaklanmış durumda. Bu maçta güzel bir sonuç alıp evimizdeki ikinci maçta rakibimizi yenerek gruplara kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Gruplara kalmaları durumunda 6 önemli maça çıkacaklarına işaret eden Günal, şunları kaydetti:

"Bu, sporcularımızın 6 çok kaliteli maç yapması demek. Özellikle genç sporcularımızın kendilerini geliştirmesi açısından çok önemli. Gruplarda da başarılı olup çeyrek finale yükselmek istiyoruz. Son antrenmanımızı sorunsuz şekilde yaptık. Takımda her şey yolunda görünüyor. Rakibimiz karşısında elimizden geleni yapacağız."

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