TALİSCA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, NTV Spor'da yayınlanan Spor Aktüel'de Ercan Taner'in sorularını yanıtladı. Brezilyalı yıldızı futbolcu Avrupa'dan gelen tekliflerle ilgili haberler çıktığında mutlu olduğunu dile getirdi.

İşte Talisca'nın açıklamalar:

''Avrupa'ya gidiş için çok önemli bir kapı''

''Beni Brezilya'da ilk olarak Bahia takımında semt hocam keşfetti. Daha sonra Portekizli squadlar izlemeye başladı ve onlar beni Benfica'ya kazandırdı. Portekiz'e gittim, Avrupa'ya gidiş için çok önemli bir kapı. İlk yılım hoca Jorge Jesus ile çok iyi geçti. Fakat Benfica'da ikinci yılım iyi geçmedi. Hoca değişince fazla fırsat bulamadım. Taraftarın da desteğine rağmen Benfica'daki ikinci yılım iyi geçmedi. Orada Beşiktaş'taki sıcak ilgi ve yakınlığı göremedim.

''Öğrenmenin de yaşı yok''

Bu yıl kuzenim de Türkiye'ye geldi Beşiktaş altyapısında oyunuyor. Türkiye'de de altyapılarda iyi oyuncular var. Öğrenmenin de yaşı yok. Ben de halen Adriano, Pepe ve Quaresma gibi isimlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.

''Transfer haberleri çıkınca mutlu oluyorum''

''Avrupa'dan gelen tekliflerle ilgili haberler çıkınca aslında mutlu oluyorum. Buna karşın geleceğimle ilgili çok fazla planlar yapmıyorum. Şu an Beşiktaş'a ve bana gösterdikleri ilgiye minnettarım, onlara layık olmaya çalışıyorum. Türkiye'yi tanıdıkça seviyorum, hocamdan ve Başkanım'dan memnunum. Transferde birinci tercihim Beşiktaş, burada kalmak isterim. Transfer dönemi burada kalmam için kulüplerin birbirini anlaması lazım. Ama Benfica bunu anlar mı bilemiyorum. Çünkü Benfica ile devam eden bir kontratım var''

''Aboubakar'ın Porto'ya gitmesine üzüldüm''

''Benfica'ya geçen yıl attığım golden sonra hissettiklerimi açıkladım. O dönem bir maaş sorunum vardı onu anlattım. O dönem Benfica taraftarı bana kızdı. Aboubakar'ın Porto'ya gitmesine bir arkadaşı olarak üzüldüm. Bizim maçtan sonra soyunma odamıza geldi, çünkü iyi arkadaşız. Ona Porto'da başırılar dileriz artık''

''Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bambaşka''

''Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bambaşka, o bayrak sahada dalgalanıp siz sahaya çıktığınızda ortam çok değişiyor. Hataya yer yok, çok iyi takımlar var, siz de iyi olmak zorundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde ofansif bir oyun oynanıyor. Bu sayede ben de başarılı olabiliyorum''

''Hiç kafa golüm yoktu''

''Geçen yıl gol ve asist rakamlarım çok yüksekti. Geçen yıl ayrıca 3 ay sakatlık geçirdim çok maç kaçırdım buna rağmen 17 gol attım. Bu yıl daha iyi çalışıyorum. Gollere ligde de başladım. Ben aslında kafa gollerime Türkiye'de başladım. Beşiktaş'a gelmeden önce hiç kafa golüm yoktu. Şenol Hoca ile kafa gollerini öğreniyorum. Daha önce tek bir kafa golüm bile yoktu. Bahia ve Benfica'da bu kadar önde oynamadım. 8 numara pozisyonundan gelip kafa vurmak zor. Şimdi arkadan gelip ceza sahasına koşarak kafa vurmak daha iyi oluyor. Burada kafa gollerini atmaktan memnunum, yapmam gerekeni hocam da anlatıyor zaten. Fakat Quaresma, Babel, Gökhan Gönül, Adriano gibi orta yapan asisstçileri de unutmamak lazım. Tabii ki hocam nerede isterse oynarım ama kendimi en iyi hissettiğim yer forvet arkası. Zaman zaman çizgide de oynarım, hocam ne derse o.''

''Oyun tarzım Şenol Güneş'e uygun''

''Şenol Güneş ile çok iyiyim. Oyun tarzıma da çok iyi uydu. Genel çizgilere uyulursa oyuncuya da serbestlik veriyor. 4 maç üst üste kazanamadık. bunun ana nedeni şanssızlıktı. Şampiyonlar Ligi maçlarından dönüş kolay değil. Alanya maçında bile pozisyon vermedik ama akıl almaz güzellikte bir gol yedik''

''Yusuf Yazıcı büyük bir yetenek''

''Lens ve Negredo gün geçtikçe takıma alışıyor. Onlar da iyi oyuncular yakında çok daha iyi olacaklar. Ben maç seçmem ama Şampiyonlar Ligi ambiyansı bambaşka insan şaşırıyor, her şeyini vermek istiyor. Türkiye'de Beşiktaş dışındaki takımlardan Yusuf'u (Trabzon) beğeniyorum. Bence Yusuf Yazıcı büyük bir yetenek''