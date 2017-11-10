TİTİ'DEN YABANCI OYUNCU DEĞERLENDİRMESİ

Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Cristian Chagas Tarouco (Titi), Türk futbolunun gelişimi açısından yabancı oyuncuların önemine dikkati çekti.

Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Titi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın enerjilerini toplamaları için bir fırsat olduğunu söyledi.

Titi, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıklarını hatırlatarak, "Tabii ki daha iyi bir durumda ve daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama takım olarak en iyisini vermeye, daha yukarılara gelmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- Yabancı oyuncu kontenjanı

Bir basın mensubunun, "Yabancı oyuncu kontenjanı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben yabancı oyuncuların ya da teknik direktörlerin gelmesini doğru buluyorum ki şu anda bizim teknik direktörümüz de bir yabancı." şeklinde cevap veren Titi, şunları kaydetti:

"Yeni kültürleri görmek, dil öğrenmek ve farklı çalışma tarzları tanımak açısından bu konu herkes için büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda Türk oyuncular da bu fırsattan yararlanıp daha fazla kendilerini geliştirebilirler. Yabancı oyuncuların ülkeye gelmesi, Türk futbolunun gelişmesi için önemli."

- "Ertuğrul büyük bir potansiyele sahip"

Titi, Bursaspor'un genç oyuncusu Ertuğrul Ersoy hakkında yönetilen bir soru üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Ertuğrul yaşına göre tecrübeli bir futbolcu. Çok büyük bir potansiyele sahip ve doğru yolda olduğuna inanıyorum. Şu anda Ümit Milli Takım'da da bizi temsil etmesinden dolayı gurur duyuyorum. İnanılmaz potansiyeli olan bir oyuncu."