Bafetimbi Gomis'ten anlamlı davranış
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BAFETİMBİ GOMİS'TEN ANLAMLI DAVRANIŞ

Bafetimbi Gomis'ten anlamlı davranış

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, kanser hastası çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, kanser hastası çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bahçelievler'deki Medical Park Hastanesinde gerçekleşen ziyarette tedavi gören çocuklarla bir araya gelen Gomis, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çocukları ziyaret etmekten dolayı çok memnun olduğunu belirten Gomis, "Buraya Galatasaray'ın elçisi olarak geldim. Bunun, Galatasaray'ın değerlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Galatasaray; dostluk, paylaşım ve yardımlaşma demek. Buraya ilk geldiğimde Türkler bana çok yardım etti. Ben de bu davranışa karşılık vermek istedim." ifadelerini kullandı.

Bir aile babası olarak çocukların ne kadar önemli olduğunu bildiğini aktaran 32 yaşındaki golcü oyuncu, "Evlatlarımla olduğum zamanın bir kısmını buradaki çocuklarla geçirmek ve onlara yardım etmek istedim. Bir çocuğun gözündeki gülüşün ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum. Burada çocukların eksiklerini öğrenerek onlara yardımda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Gomis, basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından çocuklarla pasta kesti. Deneyimli oyuncu, ardından getirdiği formaları imzalayarak çocuklara dağıttı.

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