Rodallega'dan Volkan Şen açıklaması
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RODALLEGA'DAN VOLKAN ŞEN AÇIKLAMASI

Rodallega'dan Volkan Şen açıklaması

Volkan Şen ile Hugo Rodallega arasında gerginlik yaşanmıştı. Bu gergimliğin ardından Hugo Rodallega instagram hesabından bir açıklama yaptı.

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Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor'un antrenmanında, futbolculardan Volkan Şen ile Hugo Rodallega arasında gerginlik yaşanmıştı. Bu gergimliğin ardından Hugo Rodallega instagram hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Hugo Rodallega'nın yaptığı o açıklama:

''Volkan şen ve ben çok yakın arkadaşız ve bütün takım gibi Trabzonspor’un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz , bugün antrenmanda olan, her futbol takımında yaşanabilecek türden çok küçük bir olay, aramızda hiçbir sorun yok, herkesten ricam olmayan bir sorunu sanki varmış gibi göstermemeniz''

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