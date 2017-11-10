Negredo'ya pankart sürprizi
﻿
Site İçi Arama
﻿

NEGREDO'YA PANKART SÜRPRİZİ

Negredo'ya pankart sürprizi

Beşiktaş Futbol Takımı'nın İspanyol forveti Alvaro Negredo, taraftarlara imza dağıttı.

326 Okunma

Beşiktaş Futbol Takımı'nın İspanyol forveti Alvaro Negredo, taraftarlara imza dağıttı.

Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen organizasyona, siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İmza etkinliğinin başlamasından saatler önce stada gelerek sıraya giren taraftarlar, kuyruk oluşturdu.

İspanyol oyuncu taraftarlarla yakından ilgilenirken, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Negredo'ya üzerinde "Yürü be Negredo" yazan bir pankart hediye ederken, Negredo "Bunu balkona asarım" diyerek teşekkür etti.

ETİKETLER #Beşiktaş
Spor camiası Büyük Önder Atatürk'ü andı
Talisca'dan transfer açıklaması
"Sporun ortak dilini kullanmak lazım"
Gökhan'dan Şampiyonlar Ligi yorumu
Beşiktaş'ta haftanın ilk mesaisi
1
Futbolculara en fazla şans Osmanlıspor'dan
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿