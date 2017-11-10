SIK SAKATLANMASININ NEDENİNİ AÇIKLADI!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mehmet Ekici, sık sakatlanmasının nedenini açıkladı.

Ekici, Fenerbahçe'de kendini gösterebilmek için vücuduna fazla yüklendiğini ve bu yüzden sakatlık sürecinin uzadığını söyledi.

Mehmet Ekici formasına kavuşmak için gün sayıyor. Sakatlığını tamamen atlatan ve salı gününden itibaren takımla çalışmalara başlayan Ekici, yaşanılan sıkıntılı süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncu, Fenerbahçe'ye çok isteyerek geldiğini ancak sakatlıklardan dolayı hiçbir hayalini gerçekleştiremediğini ve forma giymeyi çok özlediğini söyledi.

Trabzonspor'daki son altı ayında oynayamadığını hatırlatan Ekici, "Fenerbahçe'de kendimi gösterebilme adına vücuduma fazla yüklendim, dolayısıyla sakatlığım uzadı." şeklinde konuştu.

Bundan sonra antrenmanlarda çok daha dikkatli çalışacağını ve herkese bu süreci unutturacağını söyleyen orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin ligde zirvenin gerisinde kalmasını da değerlendirdi.

Ligin daha yarısına bile gelinmediğini ve bu farkı kapatabileceklerini söyleyen başarılı futbolcu, henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve şampiyonluk iddialarının ilk günkü gibi devam ettiğini söyledi.

Ekici, sakatlığı boyunca takımını televizyondan izlemenin kendisine acı verdiğini de sözlerine ekledi.