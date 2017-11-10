Gökhan'dan Şampiyonlar Ligi yorumu
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GÖKHAN'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ YORUMU

Gökhan'dan Şampiyonlar Ligi yorumu

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin iddialı konuştu; "Neden final olmasın?" dedi.

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Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin iddialı konuştu; "Neden final olmasın?" dedi.

Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de arka arkaya üst seviye maçlar oynadıkları için puan kayıpları yaşadıklarını hatırlattı.

Devler liginde iyi bir seviyede olduklarını, ligde ise yeniden yükselişe geçtiklerini ifade eden Gönül, "umarım böyle devam eder" dedi.

Gökhan Gönül, Medel'in yedek oyuncu olarak gelmediğini, oynayabilmesi için bölgesindeki arkadaşlarının üzerine çıkması gerektiğini ifade etti.

Şampiyonlar Ligi için İddialı konuşan Gökhan Gönül, "Taraftarımız bize istediğimizi veriyor. Biz de taraftarımıza ligde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seviye vereceğiz. Neden final olmasın?" ifadelerini kullandı. 

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