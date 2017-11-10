TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

2017 Türkiye Satranç Şampiyonası 11 Kasım Cumartesi günü Tekirdağ'da başlayacak.
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek şampiyona, Ramada Otel'de gerçekleştirilecek.
Eski milli satranççı Prof. Dr. Sıracettin Bilyap anısına düzenlenecek şampiyonanın açılış töreni, saat 14.00'te yapılacak.
TSF'nin düzenlediği turnuvalarda başarılı olan ve "Türkiye'nin en iyileri" olarak gösterilen 12 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada, toplam 35 bin lira ödül dağıtılacak.