TÜRKİYE MİNİ DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından üniversite öğrencileri arasında düzenlenen "1. Mini Dünya Kupası Futbol Turnuvası"nı, finalde Gine'yi 5-1 yenen Türkiye şampiyon tamamladı.

Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Çad, Etiyopya, Gambiya, Tayland, Türkmenistan, Gine, Cezayir, Fildişi Sahili, Uganda, Gana, Kazakistan ve Somali gibi 27 farklı ülkeden eğitim için Kayseri'ye gelen öğrenciler katıldı.

Sümer Stadı'ndaki final maçında Türkiye, Gine'yi Batuhan Genç (3), Halil İbrahim Tuna (1) ve Metehan Dinçer'in golleri ile 5-1 yendi. Gine'nin tek golünü ise Diallo attı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ev sahipliğini üstlendikleri turnuvada dostluk, kardeşlik ve barışın önemli olduğunu vurguladı.

Turnuvanın gelecek yıllarda da yapılacağını belirten Çolakbayrakdar, "Renkleri, dilleri, ırkları farklı olsa da sporun birleştiriciliğiyle kardeşlik iklimi içerisinde güzellikleri paylaşmış olmanın keyfini yaşıyoruz. Müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye, şampiyonluk kupasını aldı. Dereceye giren takımlara altın, diğer takımlara ise plaket verildi.