FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı şöyle:
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
11 Kasım Cumartesi
13.30 Keçiörengücü-Sarıyer (Ankara Aktepe)
13.30 Hatayspor-Kocaeli Birlikspor (Antakya Atatürk)
12 Kasım Pazar:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bucaspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.00 Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.30 Tokatspor-Eyüpspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Kastamonuspor 1966-İnegölspor (Gazi)
13.30 Afjet Afyonspor-Sancaktepe Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
13.30 Tuzlaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tuzla Belediye)
13.30 Mersin İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor (Mersin)
Beyaz Grup
11 Kasım Cumartesi
13.30 Altay-Bandırmaspor (İzmir Atatürk)
13.30 Ottocool Karagümrük-Silivrispor (Vefa)
12 Kasım Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Niğde Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.00 Şanlıurfaspor-BUGSAŞ Spor (Şanlıurfa GAP)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Pendikspor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Fethiyespor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Fethiye İlçe)
13.30 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka (Nazilli İlçe)
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Sakaryaspor (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup
11 Kasım Cumartesi
13.30 Orhangazi Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Yalova Atatürk)
13.30 Bayrampaşa-Erbaaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
12 Kasım Pazar:
13.00 Erzin Belediyespor-Düzcespor (Erzin İlçe)
13.00 Yomraspor-Ofspor (Yomra İlçe)
13.00 Batman Petrolspor-Bayburt Grup Özel İdare (Batman 16 Mayıs)
13.30 Çatalcaspor-Halide Edip Adıvarspor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Kozan Belediyespor-12 Bingölspor (İsmet Atlı)
13.30 Kemerspor 2003-Yeni Altındağ Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
2. Grup
11 Kasım Cumartesi
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Kırıkhanspor (Darıca İlçe)
13.30 Ankara Demirspor-Anadolu Bağcılarspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Muğlaspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Muğla Atatürk)
13.30 Erokspor-1461 Trabzon (Esenler)
12 Kasım Pazar:
13.00 Pazarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Pazar İlçe)
13.30 Ergene Velimeşespor-Yeni Orduspor (Lüleburgaz 8 Kasım)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Yeşil Bursa (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
13.30 Tire 1922-Diyarbekirspor (Tire 4 Eylül)
13.30 Gölcükspor-Turgutluspor (Gölcük)
3. Grup
11 Kasım Cumartesi
12.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
12 Kasım Pazar:
13.00 Cizrespor-Kocaelispor (Cizre İlçe)
13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Tarsus İdmanyurdu (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.00 Elaziz Belediyespor-Payasspor (Elazığ Atatürk)
13.30 Çorum Belediyespor-Osmaniyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-UTAŞ Uşakspor (Sultanbeyli Gölet)
13.30 Kızılcabölükspor-Arsinspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 Ankara Adliyespor-Tekirdağspor (Ankara OSTİM)
13.30 Karacabey Birlikspor-Aydınspor 1923 (Karacabey Mehmet Fehmi Gerçeker)